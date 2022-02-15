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ЕАБР ПОМОГ 12 БАНКАМ-ПАРТНЕРАМ ИЗ АРМЕНИИ, БЕЛАРУСИ И КЫРГЫЗСТАНА ПОВЫСИТЬ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ


13:41 16.02.2022

По инициативе Евразийского банка развития (ЕАБР) оказано содействие 12 банкам-партнерам ЕАБР из Армении, Беларуси и Кыргызстана для повышения их эффективности при предоставлении финансовых инструментов и оценке поступающих к ним проектов от малых и средних предприятий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, это стало возможным благодаря реализации Программой развития ООН (ПРООН) совместно с ЕАБР специального проекта «Укрепление потенциала в целях устойчивого финансирования развития в регионе СНГ». Основное финансирование проекта осуществляется за счет средств Трастового фонда «Российская Федерация — ПРООН в целях развития».

По результатам специально проведенного международным консультантом ПРООН исследования, которое выявило актуальные потребности банков, была разработана образовательная программа. Она включала в себя вопросы управления рисками и комплаенс, оптимизации процессов, информационных технологий и информационной безопасности, разработки моделей кредитного скоринга, цифрового маркетинга, управления эффективностью и мотивации сотрудников. В соответствии с этой образовательной программой для 170 сотрудников банков — партнеров ЕАБР международными консалтинговыми агентствами проведены очные и онлайн-тренинги.

Кроме того, в рамках проекта ПРООН и ЕАБР международным консультантом проведен анализ лучших практик предоставления международными институтами развития финансирования банкам второго уровня, который может быть адаптирован к рынку СНГ. В первую очередь изучался опыт, связанный с повышением энергоэффективности и устойчивого сельскохозяйственного производства, а также поддержки малого и среднего предпринимательства и др. В результате анализа были скорректированы действующие кредитные линии и предложено 17 новых кредитных продуктов. Со своей стороны, ЕАБР выработал новые инструменты предоставления финансирования банкам-партнерам на комфортных и целесообразных для них условиях.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Более 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
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