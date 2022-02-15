Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила срок действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении целлюлозы из эвкалипта сроком на один год – с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года включительно.

Как сообщает ЕЭК, целлюлоза из эвкалипта используется для производства бумаги-основы облицовочных материалов наряду с другими видами сырья, но ее волокно эластичнее и прочнее, требует меньше времени и затрат электроэнергии, а также отличается повышенной светостойкостью и белизной.

Потребителями продукции из такой целлюлозы являются предприятия, выпускающие декоративные покрытия, художественные виды бумаг, канцтовары высокой ценовой категории и санитарно-гигиеническую продукцию.

«На территории Евразийского экономического союза эвкалипт не произрастает и не культивируется. Потребности полностью обеспечивает импорт из стран с жарким субтропическим и тропическим климатом», - отметила заместитель директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Наталия Самойлова.

По ее словам, применение нулевой ставки таможенной пошлины поможет повысить конкурентоспособность бумаги-основы, произведенной в ЕАЭС. При этом целлюлоза из эвкалипта не будет конкурировать с целлюлозой из других видов лиственных пород древесины из-за различных технических характеристик.

Необходимые изменения будут также внесены в ряд других актов ЕЭК.