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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТРАНЗИТ БЕЛОРУССКИХ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ
13:49 15.02.2022
Укрзализныця вводит временные ограничения (конвенцию) на транзит белорусских калийных удобрений по территории Украины с 16 февраля. Об этом сообщается на сайте УЗ.
Ограничения коснутся продукции компаний «Беларуськалий» и «Белорусская калийная компания». Сколько будут действовать ограничения неизвестно, пишет портал liga.net.
Транзит белорусских калийных удобрений через территорию Украины осуществляется преимущественно в Турцию, а также в Венгрию, Польшу, Чехию, Румынию, Австрию.
Калийные удобрения являются одной из крупнейших статей экспорта Беларуси. В 2020 году страна экспортировала удобрений на $2,4 млрд.
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