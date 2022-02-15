Укрзализныця вводит временные ограничения (конвенцию) на транзит белорусских калийных удобрений по территории Украины с 16 февраля. Об этом сообщается на сайте УЗ.

Ограничения коснутся продукции компаний «Беларуськалий» и «Белорусская калийная компания». Сколько будут действовать ограничения неизвестно, пишет портал liga.net.

Транзит белорусских калийных удобрений через территорию Украины осуществляется преимущественно в Турцию, а также в Венгрию, Польшу, Чехию, Румынию, Австрию.

Калийные удобрения являются одной из крупнейших статей экспорта Беларуси. В 2020 году страна экспортировала удобрений на $2,4 млрд.