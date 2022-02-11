ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС ПРОДОЛЖАЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ В СФЕРЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ


15:38 14.02.2022

На 24-м заседании консультативного комитета по естественным монополиям, прошедшем 11 февраля под председательством министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Темирбека Асанбекова, представители государств-членов Евразийского экономического союза рассмотрели и согласовали проекты двух рекомендаций коллегии ЕЭК, предусмотренные мероприятиями второго этапа дорожной карты в сфере естественных монополий.

Как сообщает ЕЭК, один из проектов рекомендаций направлен на гармонизацию перечней сфер и услуг естественных монополий в государствах Евразийского экономического союза посредством определения основных критериев и условий отнесения услуг к сфере естественных монополий.

Второй проект рекомендаций направлен на мониторинг оценки результатов и реализации требований Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года с использованием 5 количественных и 11 качественных показателей.

Проекты рекомендаций будут рассмотрены коллегией комиссии в марте текущего года.

Участники заседания консультативного комитета также согласовали проект информации, подготовленный совместно с экспертами уполномоченных органов сторон. Документ подготовлен в соответствии с подпунктом 5 пункта 20 приложения № 20 к договору о евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и содержит сведения о проведенных мероприятиях в сфере естественных монополий за 2021 год.

Проект документа на ежегодной основе вносится на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета.

План мероприятий (дорожная карта) по определению последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в сфере естественных монополий, утвержденная распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 № 37, состоит из трех последовательных этапов.

На первом этапе, в 2019-2020 годах, была проведена аналитическая работа, включающая комплексное исследование законодательных актов государств-членов Союза в части тарифной политики, вопросов доступа к услугам, правоприменительной практики регулирования, практик регулирования, выявления проблем и перспектив гармонизации.

На втором этапе дорожной карты, в 2021-2022 годах, предусмотрена разработка ряда проектов рекомендаций ЕЭК, а также подготовка проекта перечня нормативно-правовых актов государств-членов, который будет представлен Высшему Евразийскому экономическому совету к концу 2022 года.

На заключительном третьем этапе реализуются мероприятия по гармонизации законодательства государствами – членами Союза и мониторинг исполнения поручений Высшего Евразийского экономического совета со стороны комиссии.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.02.2022
валюта курс
EUR 2.9120
USD 2.5602
RUB 3.4129
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9120 -0.0114
USD 2.5602 +0.0022
RUB 3.4129 -0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9310 2.9460
USD 2.5920 2.6040
RUB 3.3650 3.3900
подробнее

Конвертация в банках
на 14.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1290 1.1350
EUR/RUB 86.6800 87.5500
USD/RUB 76.5100 77.2800
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте