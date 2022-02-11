На 24-м заседании консультативного комитета по естественным монополиям, прошедшем 11 февраля под председательством министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Темирбека Асанбекова, представители государств-членов Евразийского экономического союза рассмотрели и согласовали проекты двух рекомендаций коллегии ЕЭК, предусмотренные мероприятиями второго этапа дорожной карты в сфере естественных монополий.

Как сообщает ЕЭК, один из проектов рекомендаций направлен на гармонизацию перечней сфер и услуг естественных монополий в государствах Евразийского экономического союза посредством определения основных критериев и условий отнесения услуг к сфере естественных монополий.

Второй проект рекомендаций направлен на мониторинг оценки результатов и реализации требований Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года с использованием 5 количественных и 11 качественных показателей.

Проекты рекомендаций будут рассмотрены коллегией комиссии в марте текущего года.

Участники заседания консультативного комитета также согласовали проект информации, подготовленный совместно с экспертами уполномоченных органов сторон. Документ подготовлен в соответствии с подпунктом 5 пункта 20 приложения № 20 к договору о евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и содержит сведения о проведенных мероприятиях в сфере естественных монополий за 2021 год.

Проект документа на ежегодной основе вносится на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета.

План мероприятий (дорожная карта) по определению последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в сфере естественных монополий, утвержденная распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 № 37, состоит из трех последовательных этапов.

На первом этапе, в 2019-2020 годах, была проведена аналитическая работа, включающая комплексное исследование законодательных актов государств-членов Союза в части тарифной политики, вопросов доступа к услугам, правоприменительной практики регулирования, практик регулирования, выявления проблем и перспектив гармонизации.

На втором этапе дорожной карты, в 2021-2022 годах, предусмотрена разработка ряда проектов рекомендаций ЕЭК, а также подготовка проекта перечня нормативно-правовых актов государств-членов, который будет представлен Высшему Евразийскому экономическому совету к концу 2022 года.

На заключительном третьем этапе реализуются мероприятия по гармонизации законодательства государствами – членами Союза и мониторинг исполнения поручений Высшего Евразийского экономического совета со стороны комиссии.