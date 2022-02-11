Украина понимает, где брать топливные ресурсы в случае возникновения ситуации с остановкой поставок горючего из Беларуси. Об этом на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент.

«У нас есть план на любую ситуацию. Все понимают сложность происходящих процессов. На сегодняшний день мы не видим прекращения этой поставки. Белоруссия поставляет топливо на территорию нашей страны. Если она не будет этого делать, мы понимаем, где должны брать это топливо», - подчеркнул Алексей Данилов, которого цитирует Укринформ.

Данилов добавил, что Украина имеет партнеров, в частности, речь идет о ряде стран Балтии, Польше, а также «многих других стран, которые оказывают нам помощь».

Беларусь с 7 февраля ввела запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог".