В банковском секторе Украины доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле за 2021 год снизилась с 41 до 30%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Объем неработающих кредитов (NPL) в украинских банках за 2021 год уменьшился на 85,2 млрд грн. Доля NPL в кредитном портфеле сократилась за год на 11 п. п. – с 41% на 1 января 2021 года до 30% на 1 января 2022 года", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В Нацбанке подчеркивают, что текущий показатель является лучшим результатом с начала 2017 года, когда объем NPL определяется по обновленной методологии.

Качество кредитных портфелей повысилось в банках всех групп.

Государственные банки за 2021 год сократили объем неработающих кредитов больше всего – на 56,2 млрд грн, что составляет почти две трети от общего сокращения по банковскому сектору. В результате доля проблемных кредитов в государственных банках за год снизилась с 57,4% до 47,1%. В то же время они до сих пор аккумулируют более 70% совокупного NPL-портфеля. Государственные банки продолжают реализацию планов по снижению NPL, принятых Советом по финансовой стабильности. Это является необходимым условием для повышения их инвестиционной привлекательности и одним из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.

"Наиболее существенное за последние годы снижение доли NPL в 2021 году произошло в результате списания банками зарезервированных неработающих кредитов и активизации кредитования. Для дальнейшего эффективного урегулирования неработающих кредитов требуется совместная работа государственных институтов по усовершенствованию профильного законодательства, внедрению института секьюритизации проблемных активов, созданию инфраструктуры вторичного рынка NPL и т. д. Реализация этих инициатив вместе с ростом нового качественного кредитного портфеля сделают возможным устойчивое уменьшение доли NPL до целевых показателей", - подчеркнул глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

По данным Нацбанка, доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках за 2020 год снизилась с 48,4% (на 1 января 2020 года) до 41% (на 1 января 2021 года).