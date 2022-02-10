ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ДОЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ КРЕДИТОВ В БАНКАХ УКРАИНЫ В 2021 ГОДУ СОКРАТИЛАСЬ ДО 30%


11:51 11.02.2022

В банковском секторе Украины доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле за 2021 год снизилась с 41 до 30%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Объем неработающих кредитов (NPL) в украинских банках за 2021 год уменьшился на 85,2 млрд грн. Доля NPL в кредитном портфеле сократилась за год на 11 п. п. – с 41% на 1 января 2021 года до 30% на 1 января 2022 года", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В Нацбанке подчеркивают, что текущий показатель является лучшим результатом с начала 2017 года, когда объем NPL определяется по обновленной методологии.

Качество кредитных портфелей повысилось в банках всех групп.

Государственные банки за 2021 год сократили объем неработающих кредитов больше всего – на 56,2 млрд грн, что составляет почти две трети от общего сокращения по банковскому сектору. В результате доля проблемных кредитов в государственных банках за год снизилась с 57,4% до 47,1%. В то же время они до сих пор аккумулируют более 70% совокупного NPL-портфеля. Государственные банки продолжают реализацию планов по снижению NPL, принятых Советом по финансовой стабильности. Это является необходимым условием для повышения их инвестиционной привлекательности и одним из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.

"Наиболее существенное за последние годы снижение доли NPL в 2021 году произошло в результате списания банками зарезервированных неработающих кредитов и активизации кредитования. Для дальнейшего эффективного урегулирования неработающих кредитов требуется совместная работа государственных институтов по усовершенствованию профильного законодательства, внедрению института секьюритизации проблемных активов, созданию инфраструктуры вторичного рынка NPL и т. д. Реализация этих инициатив вместе с ростом нового качественного кредитного портфеля сделают возможным устойчивое уменьшение доли NPL до целевых показателей", - подчеркнул глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

По данным Нацбанка, доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках за 2020 год снизилась с 48,4% (на 1 января 2020 года) до 41% (на 1 января 2021 года).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.02.2022
валюта курс
EUR 2.9234
USD 2.5580
RUB 3.4234
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9234 -0.0008
USD 2.5580 -0.002
RUB 3.4234 -0.0031
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9100 2.9150
USD 2.5520 2.5590
RUB 3.4020 3.4160
подробнее

Конвертация в банках
на 11.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1360 1.1400
EUR/RUB 85.0500 85.5500
USD/RUB 74.7000 75.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте