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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ШВЕЦИЯ ЕЖЕГОДНО БУДЕТ ДАВАТЬ УКРАИНЕ €22 МЛН ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РЕФОРМ


10:17 11.02.2022

Швеция в рамках новой стратегии сотрудничества с Украиной будет выделять в течение семи лет 22 миллиона евро ежегодно. Об этом сказала министр по вопросам международного развития и сотрудничества Швеции Матильда Эрнкранс на брифинге после встречи с вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук в Киеве.

"Мы будем оказывать нашу поддержку как в рамках программы сотрудничества, так и в рамках гуманитарной поддержки. Правительством Швеции недавно было принято решение о новой стратегии сотрудничества между Швецией и Украиной, которое рассчитано на 7 лет и был увеличен объем сотрудничества. Каждый год Украина будет получать около 22 млн евро в рамках сотрудничества ради реформ», - сказала Матильда Эрнкранс, которую цитирует Укринформ.

Министр отметила, что эта помощь будет способствовать развитию устойчивой экономики Украины и устойчивого общества.

Отвечая на вопрос, изменилась ли позиция Швеции относительно того, что страна не будет предоставлять оружие Украине, министр отметила: «В Швеции очень строгие правила и контроль за экспортом оружия, поэтому нет сейчас планов по поставке оружия в Украину».

Однако Швеция сотрудничает с Украиной со времен независимости и общий объем финансирования составил 400 миллиардов евро и планируется дальнейшее расширение помощи, сказала Эрнкранс.

«Недавно Швеция участвовала в запуске новой инициативы, а именно фонда «Партнерство за сильную Украину», в котором еще четыре страны принимают участие. Взнос Швеции составляет 5 млн евро, которые рассчитаны на три года, надеемся, что вопросы пострадавших от конфликта в районах Донецкой и Луганской областей с помощью этих средств будут решены», - сказала она.

Как сообщалось, на встрече Верещук с делегацией из Швеции обсуждались наиболее важные потребности украинского населения, пострадавшего от конфликта на востоке и оккупации Крыма.

Ранее Верещук и представители государств-партеров: Великобритании, Канады, Швеции, Швейцарии и США подписали меморандум о запуске фонда "Партнерство за сильную Украину" для помощи громадам, пострадавшим от агрессии РФ.

Фонд "Партнерство за сильную Украину" имеет стартовый бюджет 35 млн фунтов стерлингов ($47 млн) для первых проектов.

Международный фонд «Партнерство за сильную Украину» профинансирует четыре проекта в этом году, среди которых – термомодернизация жилья в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.
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