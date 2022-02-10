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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПЕРВЫЙ ПАКЕТ ПОПРАВОК В ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕАЭС БУДЕТ ПОДГОТОВЛЕН В 2022 ГОДУ


17:32 10.02.2022

На заседании рабочей группы по совершенствованию таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе принято решение до 20 февраля актуализировать перечень приоритетных вопросов, которые войдут в первый пакет поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС. Совещание прошло 9 февраля в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии с участием представителей стран Союза.

Как сообщает ЕЭК, системная работа по совершенствованию таможенного регулирования предусмотрена Стратегией-2025 и должна быть завершена к 2024 году.

В целом сторонами предложено более 300 поправок. По словам министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максата Мамытканова, на сегодняш согласовано порядка 110 поправок, еще около 60 находятся в высокой степени готовности.

Поэтапное формирование комплексных проектов протоколов позволит ускорить работу по совершенствованию таможенного регулирования.

Кроме того, рабочая группа рассмотрела итоги внутригосударственного согласования изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС в части регулирования внешней электронной торговли.

Изменения направлены на выделение товаров, приобретенных в рамках внешней электронной торговли, в отдельную категорию с определением особенностей ее регулирования, введение института оператора электронной торговли, декларации электронной торговли, а также обеспечение возможности продажи физическим лицам товаров внешней электронной торговли с использованием таможенных («бондовых») складов.

После доработки документ будет направлен для рассмотрения сторонами.
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