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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХРЕГЛАМЕНТА ПРИ ВВОЗЕ НА ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС


18:32 09.02.2022

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила перечень энергопотребляющих устройств, при ввозе которых на территорию ЕАЭС проверяется соблюдение мер технического регулирования.

Как сообщает ЕЭК, перечень включает продукцию, на которую распространяется техрегламент ЕАЭС «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств», например, холодильники, стиральные, сушильные и посудомоечные машины, лампы и светильники, вентиляторы и кондиционеры, компьютеры и телевизоры и др.

Перечень предназначен для осуществления таможенными органами контроля за соблюдением мер технического регулирования при ввозе продукции на территорию Союза.

Технический регламент ЕАЭС «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств» вступит в силу с 1 сентября 2022 года.
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