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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В СТРАНАХ ЕАЭС БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ПРЯМОЕ ПРИЗНАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЯХ
17:59 09.02.2022
Коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрела проект распоряжения Совета ЕЭК о направлении проекта соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в странах Евразийского экономического союза для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.
«Соглашение предусматривает взаимное прямое признание выданных в государствах-членах документов об ученых степенях трудящихся для осуществления профессиональной деятельности», – отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев.
Как сообщает ЕЭК, в настоящее время для признания ученых степеней в государстве трудоустройства необходимо проходить процедуру нострификации (признания), которая различается в странах ЕЭАС по степени сложности и длительности, что усложняет передвижение в рамках ЕАЭС работников высшей научной квалификации.
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