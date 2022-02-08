Коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрела проект распоряжения Совета ЕЭК о направлении проекта соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в странах Евразийского экономического союза для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.

«Соглашение предусматривает взаимное прямое признание выданных в государствах-членах документов об ученых степенях трудящихся для осуществления профессиональной деятельности», – отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев.

Как сообщает ЕЭК, в настоящее время для признания ученых степеней в государстве трудоустройства необходимо проходить процедуру нострификации (признания), которая различается в странах ЕЭАС по степени сложности и длительности, что усложняет передвижение в рамках ЕАЭС работников высшей научной квалификации.