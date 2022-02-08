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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕХРЕГЛАМЕНТА НА ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ МЕТРОПОЛИТЕНА БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ В ЕАЭС ДО 2 ЯНВАРЯ 2027 ГОДА
17:33 09.02.2022
Коллегия Евразийской экономической комиссии установила переходные положения к техрегламенту ЕАЭС «О безопасности подвижного состава метрополитена», который принят Советом ЕЭК 2 декабря 2021 года и вступит в силу со 2 января 2025 года.
Как сообщает ЕЭК, в течение 24 месяцев после вступления в силу техрегламента допускается производство и выпуск продукции по национальным документам об оценке соответствия, если они были предусмотрены, и без документов об оценке соответствия, если такая национальная процедура не предполагалась.
Переходные положения приняты для поэтапной адаптации к требованиям техрегламента и оформлению документов об оценке соответствия. А обращение продукции, выпущенной в соответствии с переходными положениями, допускается только в течение срока ее службы.
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