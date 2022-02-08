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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ВО ВСЕХ СТРАНАХ ЕАЭС ПОЛУЧИТЬ ПЕНСИЮ МОЖНО БУДЕТ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЯВКЕ
16:36 09.02.2022
Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила правила реализации общих процессов в сфере пенсионного обеспечения трудящихся ЕАЭС.
Как сообщает ЕЭК, это позволит уполномоченным органам стран Союза перейти с бумажного на электронный формат взаимодействия при реализации соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС.
Документ станет основой для разработки и утверждения технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие посредством интегрированной информационной системы ЕАЭС.
Планируется обеспечить оперативный обмен между странами ЕАЭС юридически значимыми электронными документами, сведениями при назначении и выплате пенсии трудящимся, а также осуществлении экспорта пенсии из одного государства в другое.
Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев отметил, что реализация общих процессов в сфере пенсионного обеспечения позволит сократить сроки рассмотрения их заявлений на назначение пенсии.
Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 г. вступило в силу 1 января 2021 г.
Целью соглашения является формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся государств-членов и членов их семей.
Для реализации соглашения Советом ЕЭК в декабре 2020 года утвержден Порядок взаимодействия между уполномоченными, компетентными органами государств-членов Союза и комиссией.
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