СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

СТРАНАМ ЕАЭС РЕКОМЕНДОВАНО СБЛИЗИТЬ ПОНЯТИЯ «КАЧЕСТВО ТОВАРОВ»

15:57 09.02.2022 Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила рекомендацию «О подходах к определению понятия «качество товаров» в сфере защиты прав потребителей». Как сообщает ЕЭК, в понятие «качество» предложено включать характеристики, обеспечивающие соответствие товаров установленным требованиям безопасности, условиям гражданско-правового договора, целям их использования, а также представленной потребителю информации. Положения документа будут способствовать гармонизации национального регулирования и обеспечению принципа равной защиты прав потребителей в Союзе. Рекомендация подготовлена в соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии-2025 для минимизации существующих различий в национальном регулировании.