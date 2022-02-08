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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СТРАНАМ ЕАЭС РЕКОМЕНДОВАНО СБЛИЗИТЬ ПОНЯТИЯ «КАЧЕСТВО ТОВАРОВ»
15:57 09.02.2022
Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила рекомендацию «О подходах к определению понятия «качество товаров» в сфере защиты прав потребителей».
Как сообщает ЕЭК, в понятие «качество» предложено включать характеристики, обеспечивающие соответствие товаров установленным требованиям безопасности, условиям гражданско-правового договора, целям их использования, а также представленной потребителю информации.
Положения документа будут способствовать гармонизации национального регулирования и обеспечению принципа равной защиты прав потребителей в Союзе.
Рекомендация подготовлена в соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии-2025 для минимизации существующих различий в национальном регулировании.
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