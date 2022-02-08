За январь2022 года поставки белорусского бензина в Украину выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 29%.

Как сообщает enkorr со ссылкой на консалтинговую группу «А-95», поставки увеличили практически все импортеры: ОККО, WOG, UPG, AMIC и пр. Наивысший результат прироста показала ОККО — ее белорусский импорт вырос на 46% до 38,5 тыс. т.

При меньшем объеме, но почти в два раза выросли поставки из Беларуси у KLO (4,4 тыс. т). «БРСМ» сократила поставки на 12% — с 10,4 до 9,2 тыс. т. Как и прежде, весь объем приходится на марку А-92, которую «БРСМ», в частности, использует для приготовления бензина А-95 с использованием прямогонных фракций и октаноповышающих компонентов.

На 47% нарастил поставки белорусского бензина крупнейший импортер — бренд WOG (20 тыс. т).

В целом импорт автомобильных бензинов на украинский рынок в январе 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28% до 116,3 тыс. тонн.

Отгрузки в Украину с НПЗ PNK Orlen выросли на 23% (2,7 тыс. тонн), до 14,5 тыс. тонн. Основная причина – увеличение закупок брендом ОККО. Сеть импортировала всего 2,1 тонны бензина против 100 тонн годом ранее.