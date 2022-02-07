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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


РОССИЯ ОДОБРИЛА ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ГУМАНИТАРНОМ КОНТИНГЕНТЕ БЕЛАРУСИ В СИРИИ


09:14 08.02.2022

Правительство России одобрило проект соглашения о размещении гуманитарного воинского контингента Беларуси в Сирии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 февраля 2022 года.

«…одобрить представленный Минобороны РФ, согласованный с МИД и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом, Следственным комитетом и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Беларуси о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике», - говорится в распоряжении, опубликованном на российском официальном портале правовой информации.

Минобороны России поручено провести совместно с МИД переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства соглашение, разрешив вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Соглашением регулируются вопросы, связанные с участием белорусского воинского контингента в оказании гуманитарной помощи Сирии.

«Белорусский воинский контингент привлекается к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий». В период пребывания на территории Сирии белорусский воинский контингент размещается в местах дислокации российской авиационной группы, говорится в документе.
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