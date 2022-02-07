Возможности финансирования интеграционных проектов в реальном секторе экономики в Евразийском экономическом союзе рассмотрели на совещании с участием заместителей министров финансов стран ЕАЭС и представителей Евразийского банка развития, которое прошло в Евразийской экономической комиссии под председательством главы Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича с участием министров Артака Камаляна и Сергея Глазьева.

Как сообщает ЕЭК, ранее главы государств ЕАЭС отмечали необходимость создания условий для развития промышленной кооперации с точки зрения финансирования интеграционных проектов в реальном секторе, а также совершенствования финансовой инфраструктуры и обеспечения доступа к проектному финансированию в виде долгосрочных кредитов с льготной процентной ставкой.

Как отметил Михаил Мясникович, в 2021 году промышленное производство в целом по ЕАЭС увеличилось на 5,1% по сравнению с 2020 годом. Наибольший рост зафиксирован в Беларуси - на 6,7% и Российской Федерации – на 5,2%. Кооперационные поставки в рамках Союза в 2021 году увеличились на 33,9%.

В то же время он обратил внимание на проблему недостаточной инвестиционной и инновационной активности в Союзе.

«Инвестиции в основной капитал в ЕАЭС существенно ниже среднемировых значений и составляют от 17% в Армении до 25% в Казахстане. Нам надо увеличивать объем инвестиций в полтора-два раза, а в промышленности - ещё больше, повышать доступность финансовых ресурсов для предприятий и создавать мотивационные механизмы развития», - заявил Михаил Мясникович.

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян подчеркнул, что промышленным блоком Комиссии совместно с государствами Союза, Евразийским банком развития, Евразийским фондом стабилизации и развития и Международным финансовым центром «Астана», а также другими институтами развития стран ЕАЭС разработаны механизмы финансирования промышленной кооперации, которые оформлены в виде отдельного доклада.

«В этом документе предлагается рассмотреть перспективы развития в Союзе новых механизмов поддержки льготного финансирования интеграции. Прежде всего, речь идет о возможности снижения процентной ставки по кредитам для бизнеса, участвующего в кооперационных проектах в ЕАЭС, использовании в этом процессе возможностей смешанного финансирования, проработке механизмов более активного вовлечения финансовых ресурсов Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития», – отметил Артак Камалян.

Механизмы будут рассмотрены на заседаниях органов ЕАЭС в первом полугодии этого года.

Представители министерств финансов стран Союза и ЕАБР в целом поддержали деятельность Комиссии по развитию в ЕАЭС промкооперации и выработке механизмов льготного финансирования интеграции.

«В ближайшее время мы проработаем все идеи, которые сегодня были предложены участниками совещания. Для улучшения качества проектов считаю необходимым подключить к работе главных участников этого процесса – бизнес и финансовые институты, а также обеспечить их прямое активное взаимодействие. Для выработки плана дальнейших действий планируем в ближайшее время организовать встречу заинтересованных сторон на площадке комиссии, – сказал Артак Камалян. – Комиссия будет прилагать все усилия для форсированной реализации задачи, поставленной главами наших стран. Одновременно мы понимаем, что достижение этой цели может потребовать согласованных действий на самом высоком уровне».

Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев обратил внимание на то, что в ЕАЭС есть множество проектов, которые не реализуются из-за высоких процентных ставок. Он привел пример Китая, где кредиты выдаются практически под нулевую процентную ставку и в сжатые сроки проекты успешно окупаются.

«Нужно выходить из равновесия, которое нас затягивает, вкладывать средства в инвестиционную деятельность, финансировать программы развития, которые помогут вывести нас на более высокий технологический уровень и создать саморазвивающиеся источники дальнейшего экономического роста», - заявил Сергей Глазьев.