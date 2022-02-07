Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2022 года составили 29,29 млрд долл., что на 5,3% меньше, чем на 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"По состоянию на 1 февраля 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 29 287,1 млн долл.", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

По итогам января они снизились на 5,3%, однако превышали среднегодовой уровень 2021 года. Уменьшение уровня международных резервов в течение прошлого месяца обусловлено, прежде всего, валютными интервенциями Национального банка, направленными на сглаживание чрезмерных колебаний на валютном рынке, вызванных преимущественно психологическим фактором.

В целом динамику резервов в течение января определял ряд факторов. В первую очередь, это операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. В январе на валютном рынке ощутимо вырос спрос на валюту, прежде всего, из-за ухудшения информационной среды на фоне геополитического напряжения. В числе других причин – сезонная активизация бюджетных выплат в конце 2021 года и высокие цены на энергоносители на мировых рынках.

В целях сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке и недопущения ухудшения девальвационных и инфляционных ожиданий Национальный банк продавал валюту. Это позволило унять временный всплеск спроса на валютном рынке, и в конце месяца ситуация нормализовалась, а НБУ вернулся к купле валюты. В общей сложности в январе НБУ купил на валютном рынке 197,7 млн долл., продал – 1 511,2 млн дол. Объемы чистой продажи валюты Национальным банком составили 1 313,5 млн долл.

Еще один из факторов, повлиявший на динамику резервов в течение января, это операции по управлению государственным долгом. Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в январе составил 416,8 млн долл. Из этой суммы 186,2 млн долл. были направлены на обслуживание и погашение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, 61,7 млн долл. – на обслуживание облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), а остальные – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления в пользу правительства составляли 146,9 млн долл., в том числе 143,4 млн долл. поступили от размещения облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в иностранной валюте.

Также на динамику резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 70,5 млн долл.

В 2021 году международные резервы Украины выросли почти до 31 млрд долларов. По состоянию на 1