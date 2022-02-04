Принципиальные разногласия по проекту международного договора о формировании общего рынка газа Евразийского экономического союза обсудили министры энергетики государств Союза на совещании, которое прошло под председательством главы коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича в штаб-квартире ЕЭК.

Как подчеркнул Михаил Мясникович, в соответствии с решениями глав государств международный договор о формировании общего рынка газа должен быть подписан в текущем году, однако пока документ не готов в полной мере.

«Есть ряд принципиальных вопросов, которые не позволяют завершить его подготовку. Это тарифообразование на услуги по транспортировке газа, действие двусторонних международных договоров в сфере газа, поставки газа из третьих государств для внутреннего потребления и ряд других», - отметил Михаил Мясникович.

Стороны остановились на каждом из вопросов и выработали компромиссные позиции. В частности, по аналогии с общим электроэнергетическим рынком международный договор о формировании общего рынка газа предложено подготовить в форме Приложения к Договору о ЕАЭС. Это позволит установить одноуровневое регулирование правоотношений в сфере энергетики.

Как сообщает ЕЭК, все участники совещания также согласились с тем, что в правилах торговли необходимо установить критерии для хозяйствующих субъектов, допущенных к торговле газом на общем рынке газа Союза.

Кыргызстан поднял вопрос о включении в проект международного договора пункта о транспортировке и поставке газа из третьих государств для внутреннего потребления. Решено, что российская сторона совместно с Казахстаном и Кыргызстаном проведут дополнительные консультации по этому вопросу.

Комиссия предложила рассмотреть возможность установления цен на услуги по транспортировке газа на общем рынке в соответствии с действующими в государствах-членах методиками для магистральных газопроводов.

«Это может лечь в основу компромисса при обеспечении принципа недискриминационного, прозрачного доступа, транспарентного тарифообразования на услуги», - отметил председатель Коллегии ЕЭК.

Работа по вопросам тарифообразования, а также действия двусторонних международных договоров в сфере газа будет продолжена на уровне экспертов и руководителей уполномоченных органов государств Союза.

Министр по энергетике ЕЭК Темирбек Асанбеков проинформировал участников совещания о плановых сроках выполнения мероприятий второго этапа программы формирования общего рынка газа ЕАЭС.

О ходе этой работы планируется доложить на заседании Высшего совета.