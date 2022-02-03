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БЕЛАРУСЬ ПОВЫСИЛА ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА СОМ, СЦМ И СЫРЫ ДЛЯ РОССИИ


14:55 04.02.2022

Беларусь повысила минимальные рекомендуемые экспортные цены на ряд категорий молочных продуктов для России, сообщает milknews.ru.

В частности, для сухого обезжиренного, сухого цельного молока и сыров цены выросли на 5 рублей, следует из документов Минсельхозпрода Беларуси.

По сравнению с концом декабря 2021 года минимальные рекомендуемые экспортные цены на сухое обезжиренное молоко (СОМ) выросли – с 250 до 255 руб./кг, на сухое частично обезжиренное и цельное молоко и сухие молочные продукты жирностью выше 1,5% – с 335 до 340 руб./кг.

Цены на сыры и сырные продукты жирностью 45% и ниже увеличились – с 345 до 350 руб./кг, а на сыры и сырные продукты жирностью выше 45% – с 350 до 355 руб./кг.

Цена на сливочное масло 72,5% жирности осталась на уровне 420 рублей за килограмм, а на масло 82,5% жирности – на уровне 485 руб./кг.

Обозначенные ценовые ориентиры действуют с 3 февраля 2022 года.
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