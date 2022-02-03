По итогам 2021 года фондовые рынки Евразийского экономического союза продолжили рост.

Как сообщает ЕЭК, общий объем торгов на фондовых рынках ЕАЭС достиг 14,4 трлн долларов США и по сравнению с 2020 годом увеличился на 8%. Наибольший рост отмечен на фондовых рынках Казахстана. Снижение общего объема торгов наблюдалось на фондовых рынках Армении и Беларуси.

Объемы торгов на наиболее крупных товарных биржах достигли 27,5 млрд долларов США и увеличились на 50%. Лидеры торгов – нефтепродукты.