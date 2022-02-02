Техрегламент Евразийского экономического союза «О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (TP ЕАЭС 050/2021) принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 октября 2021 года № 100 и вступает в силу с 1 июня 2023 года.

Как сообщает ЕЭК, переходные положения позволят постепенно адаптироваться к новым требованиям и перейти на единые документы об оценке соответствия.

Так, до 1 января 2025 года можно будет производить продукцию и выпускать ее в обращение по национальным документам об оценке соответствия, выданным до вступления в силу техрегламента, либо без документов об оценке соответствия, если такая процедура не была предусмотрена на национальном уровне.

При этом обращение продукции, выпущенной в соответствии с переходными положениями, допускается в течение всего срока ее службы.