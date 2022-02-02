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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК УСТАНОВИЛА ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХРЕГЛАМЕНТЫ В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
14:21 02.02.2022
Изменения в технические регламенты Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011), «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011) и «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011) внесены решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 года № 90 и вступают в силу 6 апреля 2022 года.
Как сообщает ЕЭК, установление порядка введения в действие является обеспечительной процедурой для поэтапного перехода на новые требования техрегламента и документы об оценке соответствия.
Порядком введения в действие изменений допускается возможность производства и выпуска в обращение продукции до окончания срока действия документов об оценке соответствия, выданных до 6 апреля 2022 года. Кроме того, продукцию, которая ранее не подлежала оценке соответствия, можно будет выпускать в обращение без соответствующих документов до 8 апреля 2024 года.
При этом обращение продукции, выпущенной в соответствии с переходными положениями, допускается в течение всего срока ее службы.
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