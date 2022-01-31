Во вторник, 1 февраля, Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон в Фейсбуке.

"Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Ранее система ГТС могла работать только в направлении с Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях", - написал Макогон, которого цитирует Укринформ.

Он заметил, что венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину, в частности и в случае отсутствия транзита.

По словам Макогона, открытие этого направления также позволяет трейдерам организовывать поставки в Украину сжиженного газа из терминала в Хорватии.

Ранее Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) договорился с венгерским FGSZ о продлении гарантированных мощностей для транспортировки природного газа из Венгрии в Украину до 30 сентября 2022 года. Соглашение между ОГТСУ и FGSZ позволяет физически транспортировать в Украину до 8 млн куб. м природного газа в сутки (2,9 млрд куб. м в год). Вместе с имеющимися 27 млн куб. м суточных мощностей из Словакии это увеличивает общий объем гарантированных возможностей для импорта газа в Украину до 35 млн куб. м в сутки.