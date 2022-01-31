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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ПЛАНИРУЕТ УТВЕРДИТЬ НОВЫЙ МЕХАНИЗМ УПЛАТЫ НДС НА ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ В СТРАНАХ ЕАЭС В 2022 ГОДУ
11:17 01.02.2022
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует утвердить новый механизм уплаты НДС на электронные услуги в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2022 г. Об этом сообщил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев во время встречи с председателем Комитета по государственным доходам Армении Рустамом Бадасяном.
Как сообщает ЕЭК, в ходе встречи рассмотрены результаты работы в налоговой сфере.
«В ближайшее время планируется направить в государства-члены проект протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС, определяющий национальный механизм уплаты НДС на электронные услуги», – рассказал Руслан Бекетаев.
Также было уделено внимание проводимой Комиссией работе по внесению изменений в договор о ЕАЭС в части порядка взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами.
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