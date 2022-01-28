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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


НБУ С НАЧАЛА ГОДА ПРОДАЛ $1,5 МЛРД ДЛЯ СГЛАЖИВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ КОЛЕБАНИЙ


15:25 28.01.2022

Национальный банк с начала 2022 года продал 1,5 млрд долл. для сглаживания валютных колебаний. Об этом во время круглого стола "Валютная и монетарная политика НБУ. Итоги и прогнозы" сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Накопления резервов нам позволяют сглаживать чрезмерные курсовые колебания за счет валютных интервенций. Для сбалансирования валютного рынка Национальный банк продал с начала 2022 года около 1,5 млрд долл.", – сказал Шевченко, которого цитирует Укринформ.

Он заверил, что у Нацбанка достаточно резервов для того, чтобы продолжать соблюдать стратегию валютных интервенций и сглаживать колебания.

Однако он отметил, что НБУ не будет пытаться удержать фиксированный курс на каком-либо уровне.

"Мы уверены, что в будущем рынок сбалансируется", – заметил Шевченко.

В Нацбанке считают, что в настоящее время валютный рынок значительно более устойчив к шокам, ведь в начале действия карантина в марте 2020 года гривна девальвировала на 14% против нынешних 5,1%
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