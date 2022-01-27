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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


МЯСНИКОВИЧ ПРИЗВАЛ БЕЛОРУССКИЙ БИЗНЕС АКТИВНЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ЕЭК


11:53 28.01.2022

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович встретился 27 января в Минске с председателем Союза некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей) Республики Беларусь», членом президиума Делового совета Евразийского экономического союза Анатолием Харлапом.

Как сообщает ЕЭК, стороны обсудили участие белорусского бизнеса в процессах евразийской интеграции. Михаил Мясникович напомнил, что ЕЭК предметно проработала вопросы и предложения, озвученные в ходе встречи с предпринимательским сообществом Беларуси в Бресте 21 июня 2021 года.

Председатель коллегии ЕЭК рассказал о цифровых инициативах и проектах, направленных на создание благоприятных условий ведения бизнеса в ЕАЭС, которые реализует ЕЭК.

Он призвал белорусский бизнес активнее взаимодействовать с ЕЭК, выступать с предложениями по кооперационным проектам и их финансированию.

«Комиссия активно работает в этой сфере. Нами сформулированы и направлены в адрес правительств государств-членов соответствующие предложения. Но также очень важна инициатива «снизу», от представителей заинтересованных бизнес-структур», – подчеркнул Михаил Мясникович.
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