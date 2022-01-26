Внешний долг в целом по ЕАЭС на 1 октября 2021 года составил 722,1 миллиарда долларов США и по сравнению с 1 октября 2020 года вырос на 5,2%, или на 35,9 миллиарда долларов США.

Как сообщает ЕЭК, прирост внешнего долга наблюдался во всех государствах – членах ЕАЭС и составил в Армении 9,6%, Беларуси – 4,3%, Казахстане – 3,0%, Кыргызстане – 0,7%, в России – 6,1%.

Структура внешнего долга различалась по государствам – членам ЕАЭС. По состоянию на 1 октября 2021 года в Армении, Беларуси и Кыргызстане преобладал долг органов государственного управления, в Казахстане – долг по прямым инвестициям, в России – долг других секторов.

Высокое покрытие внешнего долга международными резервами обеспечено только в России (125%). В других государствах – членах ЕАЭС этот показатель составлял от 20% в Беларуси до 36% в Кыргызстане. На 1 октября 2021 года по сравнению с соответствующей датой 2020 года международные резервы в процентах к внешнему долгу выросли во всех государствах – членах ЕАЭС, кроме России.