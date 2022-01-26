По итогам 2021 года Украина экспортировала агропродовольствия на сумму $27,9 млрд, что почти на 25% больше, чем рекордный показатель 2020-го ($22,4 млрд). Об этом рассказал заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" академик НААН Николай Пугачев со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, сообщает пресс-служба института.

Пугачев отметил, что таким образом Украина четвертый год подряд обновила исторический рекорд аграрного экспорта. В то же время в 2021 году доля агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины уменьшилась с 45% (в 2020 году) до 41%, сохранив при этом лидерство в его товарной структуре, пишет Укринформ.

По словам Пугачева, отличительной чертой прошлого года для отечественного аграрного сектора экономики стал ряд рекордов по объемам поставок сельхозпродукции на зарубежные рынки. Вновь по итогам календарного 2021 года зафиксированы крупнейшие в истории Украины объемы экспорта пшеницы – 20071 тыс. т, мяса птицы – 459 тыс. т, замороженных ягод и других фруктов – 76 тыс. т, а также макаронных изделий – 38 тыс. т.

Пугачев отметил, что в целом более 97% аграрной продукции украинского производства закупают Азия, Африка, Европейский Союз и страны СНГ. Следовательно, в 2021 году стоимостные объемы отечественного экспорта в страны Азии увеличились до $13,7 млрд, что на 26% выше рекордного показателя поставок в 2020-м ($10,9 млрд). В прошлом году доля азиатских стран составила почти половину – 49,1% – от всего украинского агроэкспорта.

Объемы поставок аграрной продукции украинского производства в страны – члены ЕС, включая Великобританию, увеличились на 12% против рекордного показателя 2020 года в $7,5 млрд и составили $8,4 млрд. При этом доля ЕС в отечественном экспорте агропродовольствия в прошлом году составила 30,1%.

Объемы поставок в страны Африки в 2021 году также увеличились: с $2,9 млрд в 2020 году до $3,7 млрд (+28%). Это обеспечило региону долю в 13,3% от украинского экспорта сельхозпродукции. Поставки отечественного агропродовольствия в страны СНГ увеличились по сравнению с 2020 годом на 8% – до $1,4 млрд, обеспечив региону долю 5,0% в украинском экспорте агропродовольствия.

Эксперт добавил, что Китай в 2021 году импортировал на $4286 млн, что на 21% больше, чем в 2020 году. При этом доля Китая в отечественном экспорте агропродовольствия составила в прошлом году более 15%. Кроме Китая, основными потребителями отечественной сельхозпродукции в 2021 году стали: Индия ($1954 млн), Нидерланды ($1767 млн), Египет ($1601 млн), Турция ($1465 млн), Испания ($1171 млн), Польша ($1073 млн), Германия ($851 млн), Индонезия ($761 млн) и Италия ($748 млн). Эти десять стран за прошлый год сформировали для отечественных экспортеров агропродовольствия около 56% валютных поступлений.

Пугачев рассказал, что ключевыми продуктами отечественного аграрного экспорта традиционно стали зерновые и масличные культуры, разные масла, остатки пищевой и перерабатывающей промышленности, а также мясо и субпродукты, на которые приходится около 87% его стоимостных объемов.

Как сообщалось, по итогам 2020 года Украина экспортировала агропродовольствия (группы 1-24 УКТВЭД, а также казеин, альбумины, шкуры, мех, шерсть и др.) на сумму $22391 млн, побив рекордный показатель 2019-го в $22350 млн.