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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
КОЛЛЕГИЯ ЕЭК ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ О ПОСТАВКАХ УЗБЕКСКОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА РЫНОК ЕАЭС
12:42 26.01.2022
Коллегия Евразийской экономической комиссии провела антидемпинговое расследование в отношении первичного полиэтилена высокой плотности из Республики Узбекистан.
Как сообщает ЕЭК, вместе с тем с учетом принятых узбекскими производителями ценовых обязательств и одобренных объемов импорта мера в части поставок продукции в страны Евразийского экономического союза, кроме России, фактически применяться не будет.
Таким образом, согласованы параметры присутствия узбекского полиэтилена на рынке ЕАЭС, учитывающие изменившиеся обстоятельства и образование крупнейшего производителя этого вида продукции в Российской Федерации, а также необходимость бесперебойного снабжения перерабатывающих предприятий из других государств Союза, где производство отсутствует, полиэтиленом по приемлемым ценам.
«Евразийской экономической комиссии удалось соблюсти баланс интересов производителей и потребителей, а также стабилизировать ситуацию с учетом интересов узбекских компаний и статуса Узбекистана как страны-наблюдателя при ЕАЭС», - прокомментировал решение министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
В октябре 2021 года в РФ завершилось объединение нефтегазохимических бизнесов группы компаний «СИБУР» и «ТАИФ» на базе «Сибур Холдинга». В группу «ТАИФ» входило два предприятия, являющихся заявителями по расследованию по полиэтилену, – «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим».
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