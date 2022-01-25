Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в решение по установлению количественных ограничений на вывоз леса из ЕАЭС.

«Изменения носят точечный характер и позволят сохранить возможность вывоза дров из низкокачественной топливной древесины, обеспечив деятельность малых и средних предприятий отрасли», - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Ранее было принято решение ввести единую меру нетарифного регулирования в виде количественного ограничения экспорта ряда позиций лесоматериалов из кодов 4401, 4403 и 4407 ТН ВЭД ЕАЭС. Мера предусматривает нулевую квоту на вывоз товара из всех стран Евразийского экономического союза и установлена на бессрочной основе.

Как сообщает ЕЭК, ограничения на вывоз леса с учетом принятых изменений вступят в силу 29 января 2022 года.