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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК РАЗРЕШИЛА ВЫВОЗ НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЙ ТОПЛИВНОЙ ДРЕВЕСИНЫ ИЗ ЕАЭС
10:43 26.01.2022
Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в решение по установлению количественных ограничений на вывоз леса из ЕАЭС.
«Изменения носят точечный характер и позволят сохранить возможность вывоза дров из низкокачественной топливной древесины, обеспечив деятельность малых и средних предприятий отрасли», - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Ранее было принято решение ввести единую меру нетарифного регулирования в виде количественного ограничения экспорта ряда позиций лесоматериалов из кодов 4401, 4403 и 4407 ТН ВЭД ЕАЭС. Мера предусматривает нулевую квоту на вывоз товара из всех стран Евразийского экономического союза и установлена на бессрочной основе.
Как сообщает ЕЭК, ограничения на вывоз леса с учетом принятых изменений вступят в силу 29 января 2022 года.
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