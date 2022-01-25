Представители промышленного блока Евразийской экономической комиссии приняли участие в первом заседании по реализации Климатического меморандума «Вместе к низкоуглеродному будущему», разработанного российской металлургической компанией «Северсталь».

По словам заместителя директора департамента промышленной политики ЕЭК Жаслана Азенова, в условиях формируемой политики в области углеродного регулирования вопрос экологии в промышленном производстве приобретает для стран Евразийского экономического союза все большую значимость.

В этой связи в ноябре 2021 года принят план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий стран ЕАЭС на 2021-2024 годы. Документ поможет стимулировать сбор и потребление лома металлов в металлургии – в ЕАЭС уже около 1/3 стали производится из металлолома (в мире половина металла изготавливается таким способом). Эта технология позволяет существенно сократить выбросы углекислого газа.

«При получении стали по традиционному доменно-конвертерному методу выбросы углекислого газа оцениваются в 2,2 тонны на тонну металла, при выплавке из металлолома – в 0,3 тонны. Поэтому комплексная реализация плана мероприятий будет способствовать реализации климатической повестки», – отметил Жаслан Азенов.

Одновременно в рамках климатической повестки Комиссия ведет работу по формированию дорожной карты. Кроме того, инициирована работа по обмену опытом среди ведущих евразийских предприятий на пути к достижению углеродной нейтральности.

Так, в сентябре 2021 года в Челябинске при поддержке ЕЭК проведен III Международный форум «Экология горно-металлургического и нефтедобывающего производства – 2021», посвященный обсуждению актуальных вопросов внедрения экологически чистых технологий в металлургической и нефтедобывающей отраслях в Союзе.

Таким образом, отмечена необходимость консолидации усилий металлургических предприятий государств ЕАЭС, заинтересованных в реализации климатической повестки, при координации Евразийской экономической комиссии.

Как сообщает ЕЭК, Климатический меморандум «Вместе к низкоуглеродному будущему», разработанный ПАО «Северсталь» (Россия), призван поддержать глобальные усилия по предотвращению дальнейших климатических изменений посредством внедрения климатической повестки в практику корпоративного управления, оценки выбросов парниковых газов и их снижения, развития и внедрения низкоуглеродных технологий.

К меморандуму уже присоединились Schneider Electric (Франция, производитель электрооборудования), Air Liquide (Франция, производитель технических газов), SPECTA (Россия, производитель стальной и полиэстеровой ленты) и Sveza (Россия, производитель фанеры).