ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК СОВМЕСТНО СО СТРАНАМИ ЕАЭС РЕАЛИЗУЕТ КЛИМАТИЧЕСКУЮ ПОВЕСТКУ В МЕТАЛЛУРГИИ


13:42 25.01.2022

Представители промышленного блока Евразийской экономической комиссии приняли участие в первом заседании по реализации Климатического меморандума «Вместе к низкоуглеродному будущему», разработанного российской металлургической компанией «Северсталь».

По словам заместителя директора департамента промышленной политики ЕЭК Жаслана Азенова, в условиях формируемой политики в области углеродного регулирования вопрос экологии в промышленном производстве приобретает для стран Евразийского экономического союза все большую значимость.

В этой связи в ноябре 2021 года принят план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий стран ЕАЭС на 2021-2024 годы. Документ поможет стимулировать сбор и потребление лома металлов в металлургии – в ЕАЭС уже около 1/3 стали производится из металлолома (в мире половина металла изготавливается таким способом). Эта технология позволяет существенно сократить выбросы углекислого газа.

«При получении стали по традиционному доменно-конвертерному методу выбросы углекислого газа оцениваются в 2,2 тонны на тонну металла, при выплавке из металлолома – в 0,3 тонны. Поэтому комплексная реализация плана мероприятий будет способствовать реализации климатической повестки», – отметил Жаслан Азенов.

Одновременно в рамках климатической повестки Комиссия ведет работу по формированию дорожной карты. Кроме того, инициирована работа по обмену опытом среди ведущих евразийских предприятий на пути к достижению углеродной нейтральности.

Так, в сентябре 2021 года в Челябинске при поддержке ЕЭК проведен III Международный форум «Экология горно-металлургического и нефтедобывающего производства – 2021», посвященный обсуждению актуальных вопросов внедрения экологически чистых технологий в металлургической и нефтедобывающей отраслях в Союзе.

Таким образом, отмечена необходимость консолидации усилий металлургических предприятий государств ЕАЭС, заинтересованных в реализации климатической повестки, при координации Евразийской экономической комиссии.

Как сообщает ЕЭК, Климатический меморандум «Вместе к низкоуглеродному будущему», разработанный ПАО «Северсталь» (Россия), призван поддержать глобальные усилия по предотвращению дальнейших климатических изменений посредством внедрения климатической повестки в практику корпоративного управления, оценки выбросов парниковых газов и их снижения, развития и внедрения низкоуглеродных технологий.

К меморандуму уже присоединились Schneider Electric (Франция, производитель электрооборудования), Air Liquide (Франция, производитель технических газов), SPECTA (Россия, производитель стальной и полиэстеровой ленты) и Sveza (Россия, производитель фанеры).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.01.2022
валюта курс
EUR 2.9300
USD 2.5914
RUB 3.3434
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9575 +0.0275
USD 2.6187 +0.0273
RUB 3.3342 -0.0092
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9460 2.9520
USD 2.6050 2.6150
RUB 3.3100 3.3340
подробнее

Конвертация в банках
на 25.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1300
EUR/RUB 88.4000 89.2000
USD/RUB 78.3000 78.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте