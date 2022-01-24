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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СТРАНЫ ЕАЭС СОГЛАСОВАЛИ РЯД ВОПРОСОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕГО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА


16:16 24.01.2022

На заседании консультативного комитета по электроэнергетике, прошедшем под председательством министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Темирбека Асанбекова, представители государств Евразийского экономического союза выработали единое понимание коммерческого учета электрической энергии на общем электроэнергетическом рынке (ОЭР) ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, в отличие от национальных рынков, где электроэнергия учитывается в точках непосредственного ее производства и потребления, на общем рынке количество принятой (переданной) электрической энергии будут измеряться на межгосударственных линиях электропередачи и служить основанием для определения фактических значений сальдо-перетоков электрической энергии между сопредельными государствами-членами.

Такое понимание учета позволило также договориться о том, что отклонения фактических почасовых объемов производства и потребления субъектов внутренних оптовых электроэнергетических рынков от плановых значений, в том числе с учетом сделок на ОЭР ЕАЭС, подлежат компенсации этими субъектами на внутреннем оптовом электроэнергетическом рынке в соответствии с законодательством государства-члена.

Стороны согласились с возможностью использования разных систем финансовых расчетов для разных видов централизованной торговли электроэнергией на ОЭР ЕАЭС и на разных этапах его развития.

Участниками мероприятия согласовано условие, при котором организация, уполномоченная на внеторговую межгосударственную передачу электроэнергии, вправе отказаться от заключения договора.

Члены консультативного комитета по электроэнергетике поручили экспертам подкомитета по формированию ОЭР ЕАЭС более детально проработать вопросы регистрации свободных двусторонних договоров, а также определения и урегулирования отклонений фактических сальдо-перетоков электрической энергии от плановых значений на ОЭР ЕАЭС.

Необходимость урегулирования этих вопросов возникла в связи с разработкой проектов правил взаимной торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза и правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности).

Эти документы, наряду с правилами определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений и правилами информационного обмена на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС, будут регулировать его функционирование.

Правила должны быть утверждены Евразийским межправительственным советом в 2022 и 2023 годах, а вступить в силу не позднее 1 января 2025 года. Именно с момента вступления в силу этих четырех документов начнет функционировать ОЭР ЕАЭС.
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