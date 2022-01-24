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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
С 1 ИЮЛЯ В ЕАЭС ЗАПУСТЯТ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ВНЕДРЕНИЮ МЕХАНИЗМА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
13:54 24.01.2022
Совет Евразийской экономической комиссии принял решения, необходимые для начала функционирования сглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, которое вступило в силу в феврале 2021 года.
Как сообщает ЕЭК, первое решение определяет порядок и сроки реализации пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости. Механизмы прослеживаемости будут тестироваться с 1 июля 2022 года по 31 марта 2023 года в отношении ввезенных на территорию Союза бытовых холодильников и морозильников. Второе решение утверждает порядок включения и хранения в национальных системах прослеживаемости сведений о подлежащих прослеживаемости товарах.
Напомним, соглашение нацелено на создание в Союзе системы прослеживаемости иностранных товаров, главной задачей которой будет являться подтверждение законности их оборота при перемещении с территории одного государства-члена на территорию другой страны Союза, а также создание условий, исключающих использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, обеспечение контроля со стороны государства за операциями, связанными с оборотом таких товаров.
Для начала функционирования соглашения потребовалось разработать ряд решений коллегии и Совета ЕЭК. комиссией совместно с экспертами государств-членов к настоящему времени уже подготовлена и согласована практически вся необходимая нормативная база.
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