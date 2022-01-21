Совет Евразийской экономической комиссии утвердил Правила регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, установлены единые процедуры регистрации ветеринарных лекарственных препаратов, единые требования к их качеству, эффективности и безопасности и критерии их оценки, единые правила и процедуры контрольно-надзорной деятельности в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств.

Документ создаст более благоприятные условия для функционирования и развития общего рынка ветеринарных лекарственных средств Союза.