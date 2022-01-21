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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС УСТАНОВЛЕНЫ ЕДИНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕКАРСТВ
12:28 24.01.2022
Совет Евразийской экономической комиссии утвердил Правила регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, установлены единые процедуры регистрации ветеринарных лекарственных препаратов, единые требования к их качеству, эффективности и безопасности и критерии их оценки, единые правила и процедуры контрольно-надзорной деятельности в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств.
Документ создаст более благоприятные условия для функционирования и развития общего рынка ветеринарных лекарственных средств Союза.
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