|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ОСВОБОДИЛА ОТ ВВОЗНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ ОКСИДЫ ТИТАНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХИМВОЛОКОН И НИТЕЙ В БЕЛАРУСИ
11:08 24.01.2022
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение освободить от ввозной таможенной пошлины оксиды титана, ввозимые на территорию Беларуси для производства химических волокон и нитей в объеме не более 360 тонн ежегодно, по 31 декабря 2023 года.
Как сообщает ЕЭК, тарифная льгота будет применяться при подтверждении целевого назначения импортируемых товаров.
«Необходимость принятия меры таможенно-тарифного регулирования связана с тем, что в настоящее время оксиды титана необходимого для белорусских предприятий состава в странах Евразийского экономического союза не производятся», - прокомментировали решение в торговом блоке ЕЭК.
Документ вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 21.01.2022
Курсы в банках
на 24.01.2022
Конвертация в банках
на 24.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте