Совет Евразийской экономической комиссии принял решение освободить от ввозной таможенной пошлины оксиды титана, ввозимые на территорию Беларуси для производства химических волокон и нитей в объеме не более 360 тонн ежегодно, по 31 декабря 2023 года.

Как сообщает ЕЭК, тарифная льгота будет применяться при подтверждении целевого назначения импортируемых товаров.

«Необходимость принятия меры таможенно-тарифного регулирования связана с тем, что в настоящее время оксиды титана необходимого для белорусских предприятий состава в странах Евразийского экономического союза не производятся», - прокомментировали решение в торговом блоке ЕЭК.

Документ вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.