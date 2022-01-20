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БЕЛАРУСЬ НАЛОЖИЛА ВЕТО НА РЕШЕНИЕ ЕЭК О ЗАПРЕТЕ ЭКСПОРТА НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ


12:35 21.01.2022

Беларусь наложила вето на решение ЕЭК о запрете экспорта необработанной древесины.

Как сообщает сайт Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей (БСПН) им. Кунявского, причиной является включение дров в список запрещенных к вывозу товаров, с чем категорически не согласна белорусская сторона, в частности Республиканская лесопромышленная ассоциация.

Решение ЕЭК от 28 декабря 2021 г. № 194 должно было вступить в силу 29 января и предполагало полный запрет на экспорт следующих товарных позиций: древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные; лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, необработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм.

Запрет на экспорт вызвал протест со стороны белорусских экспортеров. В итоге вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, представляющий нашу страну в совете ЕЭК, заблокировал решение № 194.

В письме Республиканской лесопромышленной ассоциации (РЛПА) на имя министра экономики Александра Червякова было выражено несогласие с тем, что под запрет на экспорт попали товары, имеющие коды ТН ВЭД 4401 11 0001 и 440112 000 1 с наименованиями «Древесина топливная в виде бревен длиной менее 1 м или расколотых бревен и поленьев». В эту категорию в том числе входят дрова, являющиеся ходовым экспортным товаром.

При обилии данной продукции внутренний рынок потребить все производимые объемы не в состоянии. Внутри страны в основном потребляются дрова мягколиственных пород (ольха, береза, сосна). Использовать твердолиственные породы (дуб, граб, ясень) у жилищно-коммунального хозяйства не получается по технологическим причинам. К тому же сырье твердолиственных пород малопригодно для изготовления топливных гранул, топливных брикетов и практически не используют для производства щепы. Зато дрова из трердолиственных пород хорошо продаются на внешних рынках – в ЕС и Великобритании. В подобной ситуации нет основания для введения нетарифных мер защиты внутреннего рынка, тогда как запрет на экспорт попросту привел бы к недобору валютной выручки, что не в интересах нашей страны.

По словам главы РЛПА Валерия Александровича, спорное решение ЕЭК № 194, скорее всего, будет пересмотрено. Российская сторона уже предложила проект таких изменений, который не вызывает критических нареканий со стороны белорусского бизнеса.
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