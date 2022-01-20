Экспорт электроэнергии в 2021 году по сравнению с 2020 годом сократился на 26,5% (до 3,495 млрд кВт-ч), импорт – на 25,9% (до 1,694 млрд кВт-ч). Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Пик импорта пришелся на февраль - 509,3 млн кВт-ч, а в октябре не осуществлялся ни с одной страны. При этом 75,5% (1 278,5 млн кВт-ч) его объема было поставлено в торговую зону «ОЭС Украины» (из Беларуси и России), а в «остров Бурштынской ТЭС» - только 24,5% (415,1 млн кВт-ч из Словакии, Венгрии, Румынии)», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В прошлом году больше всего электроэнергии было импортировано из Беларуси – 1,177 млрд кВт-ч (или 69,5% всего объема импорта). На втором месте по объемам Словакия – 308 млн кВт-ч (18,2%). При этом, по сравнению с 2020 годом, импорт из стран Европы в «остров Бурштынской ТЭС» уменьшился по всем направлениям: на 79,1% из Словакии, на 87,1% из Венгрии и на 54,6% из Румынии.

Сообщается, что в 2021 году общий объем экспорта электроэнергии из Украины составил 3,495 млрд кВт-ч, что на 26,5% меньше по сравнению с 2020 годом. Пик экспорта пришелся на март - 504,1 млн кВт-ч, тогда как минимум был в феврале - 6,6 млн кВт-ч. При этом 72% экспорта осуществлялось с «острова Бурштынской ТЭС».

Наибольшие объемы электроэнергии в 2021 году были экспортированы в Венгрию – 1,570 млрд кВт-ч (44,9% общего объема), Польшу – 819,6 млн кВт-ч (23,5%) и Румынию – 642,6 млн кВт-ч (18,4%).

В декабре прошлого года по сравнению с ноябрем импорт электроэнергии вырос на 80,5%, до 437 млн кВт-ч, экспорт – в 2,6 раза, до 338,0 млн кВт-ч. Наибольшие объемы импорта поступили из Беларуси – 430,5 млн кВт-ч. Из Словакии было импортировано 3,9 млн кВт-ч, из Румынии - 2,5 млн кВт-ч.

Как сообщалось, суммарный объем импорта электроэнергии в течение 2020 года составил 2,28 млрд кВт-ч – это в 2,1 раза меньше экспорта. При этом наибольшая доля импорта пришлась на Словакию: по этому направлению в Украину поступило 1,47 млрд кВт-ч, или 64,5% общего объема электроэнергии.