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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НАЦБАНК УКРАИНЫ ПОВЫСИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ ДО 10%
16:23 20.01.2022
Правление Национального банка Украины в четверг приняло решение повысить учетную ставку до 10% годовых. Об этом говорится в сообщении НБУ.
"Реализация значительного количества проинфляционных рисков требует усиления монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до 5%", - отмечается в сообщении.
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