СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

НАЦБАНК УКРАИНЫ ПОВЫСИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ ДО 10%

16:23 20.01.2022 Правление Национального банка Украины в четверг приняло решение повысить учетную ставку до 10% годовых. Об этом говорится в сообщении НБУ. "Реализация значительного количества проинфляционных рисков требует усиления монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до 5%", - отмечается в сообщении.