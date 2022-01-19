Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию, направленную на развитие сотрудничества государств Евразийского экономического союза в сахарной отрасли.

Как сообщает ЕЭК, документ подготовлен в рамках договора о ЕАЭС и в соответствии с поручением Совета ЕЭК.

Как отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян, рекомендация содержит перечень мер национального и наднационального регулирования для устойчивого развития рынка сахара Союза, а именно повышения конкурентоспособности сахарной отрасли и обеспечения продовольственной безопасности. В документ включены мероприятия, касающиеся ресурсного обеспечения, производства, развития взаимной торговли и экспортного потенциала, информационной работы и обмена опытом.

«Реализация этих мер позволит обеспечить сбалансированное производство свекловичного сахара, удовлетворить потребности внутреннего рынка нашего Союза, увеличить экспорт в третьи страны белого сахара и сахаросодержащей продукции, поддержку благоприятного инвестиционного климата в свеклосахарном подкомплексе АПК», – подчеркнул Артак Камалян.

По словам Артака Камаляна, особое внимание государства ЕАЭС должны уделить вопросам развития селекции и семеноводства сахарной свеклы для стабилизации роста объемов промышленного производства и реализации высококачественных конкурентоспособных семян рентабельных гибридов сахарной свеклы селекции государств-членов.

Кроме того, рекомендуется обновить парк свеклосеющей и свеклоуборочной техники, оборудование для мелиорации, создать конкурентоспособные препараты для защиты сахарной свеклы от заболеваний и вредителей, выявлять возбудителей заболеваний сахарной свеклы и др.