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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК РАЗРАБОТАЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МЕР ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ «ЗЕЛЕНОГО» ТРАНСПОРТА


11:51 19.01.2022

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию, направленную на популяризацию в Евразийском экономическом союзе экологически чистого транспорта.

Как сообщает ЕЭК, документ содержит информационные, организационные и финансовые направления развития электротранспорта и соответствующей инфраструктуры. Странам Союза предлагается усилить работу по популяризации «зеленого» транспорта, например, путем установления минимальной доли электротранспорта в автопарках такси, каршеринговых сервисах и госучреждениях. В документе подчеркивается важность дальнейшего развития сервисной инфраструктуры, а также увеличения числа электрозарядных станций.

«Развитие электротранспорта сопряжено с рисками макроэкономического, геополитического, финансового, правового, технологического и экологического характера. Даже если не учитывать способ получения электроэнергии, много проблем возникает в связи с использованием аккумуляторов, – отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян, представляя документ. – На основании обзора международного опыта, подготовленного промышленным блоком Комиссии, мы проработали этот вопрос на экспертном уровне с нашими странами и подготовили дополнительные предложения по стимулированию электротранспорта».

Актуальность темы подтверждается также нормативно-правовыми актами по созданию благоприятных условий для внедрения электротранспорта, принимаемыми в государствах ЕАЭС. Например, в России принята Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта до 2030 года, в Беларуси действует госпрограмма стимулирования электротранспорта, подкрепленная соответствующими указами, а в Армении импортеры электромобилей освобождены от налога на добавленную стоимость.

«Реализацией задачи по стимулированию производства и использования «чистого» транспорта промышленный блок Комиссии занимается с 2015 года. Этот вопрос был и остается одним из приоритетов нашей работы», – резюмировал Артак Камалян.
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