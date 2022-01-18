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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС УНИФИЦИРОВАНЫ ПОДХОДЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ «ЦЕПИ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ»


18:06 18.01.2022

Коллегия Евразийской экономической комиссии 18 января приняла рекомендацию по определению общих принципов и подходов для установления сходного (сопоставимого) законодательства стран Евразийского экономического союза по установлению ответственности за нарушение обязательных требований к продукции.

Как сообщает ЕЭК, документ направлен на устранение правового пробела, который возникал из-за отсутствия унифицированных подходов к установлению ответственности всех участников «цепи поставок продукции», что не позволяло обеспечить должную защиту рынка от опасной продукции.

Странам Союза предлагается принимать меры, направленные на установление административной ответственности для всех участников цепочки перехода продукции от изготовителя к конечному покупателю: изготовителей, уполномоченных ими лиц, импортеров, продавцов, органов по оценке соответствия.

Административные меры предусмотрены при производстве продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов Союза; выпуске несоответствующей продукции в обращение, в том числе без документов об оценке соответствия или с истекшим сроком действия; нарушениях требований к маркировке; неисполнении предписаний надзорных органов и др.

Принятый документ – первый шаг к имплементации в национальное законодательство норм для установления ответственности не только со стороны изготовителей (их уполномоченных лиц, импортеров) за безопасность выпускаемой на единый рынок продукции, но и органов по оценке соответствия – за достоверность результатов и достаточность проведенных процедур. Это позволит предотвратить появление на рынке опасных товаров и будет противодействовать «серому рынку сертификатов и деклараций».
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