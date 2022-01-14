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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС ПРИСТУПИЛИ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ НАД СОГЛАШЕНИЕМ ОБ ОБОРОТЕ ДАННЫХ


10:15 17.01.2022

Вопросы подготовки Соглашения об общих принципах и правилах оборота данных в рамках Евразийского экономического союза рассмотрели на первом заседании рабочей группы высокого уровня по вопросам цифровой трансформации в ЕАЭС, которое прошло под председательством министра по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Вароса Симоняна.

Как сообщает ЕЭК, основной задачей рабочей группы является подготовка проекта Соглашения об обороте данных, включая вопросы защиты персональных данных, а также рассмотрение других предложений и инициатив в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС.

«Сегодня «большие данные», оборот и защита таких данных являются необходимым условием для повышения интероперабельности цифровых проектов и обеспечения цифрового суверенитета. Для этого необходимо создать современные правовые условия регулирования оборота и защиты данных в Союзе для эффективной реализации евразийской цифровой повестки. Нам предстоит разработать проект Соглашения об обороте данных. Одновременно мы будем решать смежные вопросы, ведь данные – это «кровь» современной экономики», – отметил Варос Симонян.

Участники заседания обсудили необходимость создания сети экспертных площадок и активного задействования центров компетенции стран – участниц Союза по вопросам цифрового развития.
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