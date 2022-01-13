Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается предоставлением документов об оценке соответствия требованиям технического регламента Союза «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию».

Как сообщает ЕЭК, импортер газа при подаче таможенной декларации должен будет представлять декларацию о соответствии или сведения о таком документе, как это предусмотрено перечнем.

Техрегламент «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» вступил в силу 1 января 2022 года и распространяется на газ горючий природный: подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам; промышленный и коммунально-бытового назначения; компримированный, подготовленный для использования в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания; сжиженный после специальной подготовки и используемый в качестве топлива.

В техрегламенте установлены требования по содержанию в газе сероводорода, кислорода, диоксида углерода, сероводорода, меркаптановой и общей серы, механических примесей и ряду других показателей.