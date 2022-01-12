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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ДОПОЛНИЛА ПЕРЕЧНИ СТАНДАРТОВ К ТЕХРЕГЛАМЕНТАМ НА УПАКОВКУ, ИГРУШКИ, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
10:24 13.01.2022
Коллегия Евразийской экономической комиссии дополнила перечни стандартов, обеспечивающих требования техрегламентов ЕАЭС методиками определения уровня миграции бутадиена и хлорбензола, содержащихся в изделиях из полистирола, сополимеров стирола и поликарбоната.
Как сообщает ЕЭК, это касается техрегламентов на упаковку, игрушки, средства индивидуальной защиты и продукцию для детей и подростков.
Методики разработаны по итогам проведения комиссией соответствующих научно-исследовательских работ. До настоящего времени в перечнях стандартов отсутствовали методики определения уровня миграции бутадиена в водную среду и уровня миграции хлорбензола в воздушную среду, требования к которым установлены этими техрегламентами.
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