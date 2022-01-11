Указанием Центрального Банка Российской Федерации с 9 января 2022 года в стране установлены равные условия для граждан государств Евразийского экономического союза при приобретении полиса ОСАГО.

Как сообщает ЕЭК, ранее при расчете стоимости полиса не учитывался стаж водителей, не имеющих российского национального водительского удостоверения. Это существенно увеличивало стоимость полиса для граждан других стран ЕАЭС. При этом согласно праву Союза государства-члены не должны применять дискриминационные требования в отношении получателей страховых услуг.

По этому вопросу в Евразийской экономической комиссии проводился мониторинг и консультации с уполномоченными представителями сторон, в правительства государств-членов направлялись заключения о наличии признаков барьера на внутреннем рынке ЕАЭС.