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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
КАЗАХСТАН СОЗДАЛ ОДИНАКОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СВОИХ ТОВАРОВ И ТОВАРОВ ИЗ ДРУГИХ СТРАН ЕАЭС С ПРИМЕНЕНИЕМ ВТОРСЫРЬЯ
15:32 11.01.2022
С 1 января 2022 года вступил в силу Закон Республики Казахстан, согласно которому исключена обязанность для организаторов государственных закупок по установлению в конкурсной документации приоритета для товара, произведенного с применением вторичного сырья, полученного из отечественных отходов.
Как сообщает ЕЭК, согласно пункту 30 Протокола о порядке регулирования закупок (приложение № 25 к Договору о ЕАЭС), каждое из государств Союза обеспечивает в отношении товаров, происходящих из других стран ЕАЭС, национальный режим в сфере закупок.
Ранее по этому вопросу в комиссии проводился мониторинг исполнения Республикой Казахстан права Евразийского экономического союза, а также консультации с уполномоченными представителями государств Союза, в правительства стран ЕАЭС направлялись заключения о наличии признаков барьера на внутреннем рынке.
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