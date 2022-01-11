С 1 января 2022 года вступил в силу Закон Республики Казахстан, согласно которому исключена обязанность для организаторов государственных закупок по установлению в конкурсной документации приоритета для товара, произведенного с применением вторичного сырья, полученного из отечественных отходов.

Как сообщает ЕЭК, согласно пункту 30 Протокола о порядке регулирования закупок (приложение № 25 к Договору о ЕАЭС), каждое из государств Союза обеспечивает в отношении товаров, происходящих из других стран ЕАЭС, национальный режим в сфере закупок.

Ранее по этому вопросу в комиссии проводился мониторинг исполнения Республикой Казахстан права Евразийского экономического союза, а также консультации с уполномоченными представителями государств Союза, в правительства стран ЕАЭС направлялись заключения о наличии признаков барьера на внутреннем рынке.