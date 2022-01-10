ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В УКРАИНЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ВЫРОСЛО НА 5,2%


11:43 11.01.2022

В 2021 году производство электроэнергии в Украине составило 156,576 млрд кВт-ч, что на 5,8% больше, чем за 2020-й. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство энергетики.

Атомные электростанции за 2021 год увеличили производство электроэнергии на 13,1%, до 86,205 млрд кВт-ч, гидроэлектростанции – на 37,7%, до 10,446 млрд кВт-ч.

Производство электроэнергии на теплоэлектростанциях уменьшилось на 5,9%, до 37,225 млрд кВт-ч, на теплоэлектроцентралях и когенерационных установках – на 32,7%, до 8,609 млрд кВт-ч.

Производство электроэнергии альтернативными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за 2021 год составило 12,519 млрд кВт-ч, что на 15,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что основную долю в общем производстве электроэнергии в прошлом году занимают АЭС – 55,1%. Доля ТЭС и ТЭЦ составила 29,3%, ГЭС и ГАЭС – 6,7%. Доля выработки электроэнергии из возобновляемых источников составляет 8%.

По данным Минэнерго, в 2021 году потребление электроэнергии увеличилось на 5,7%, до 154,826 млрд кВт-ч. В частности, потребление населением увеличилось на 5,8%, до 38,659 млрд кВт-ч, промышленности – на 6%, до 52,274 млрд кВт-ч.

Как сообщалось, Министерство энергетики утвердило прогнозный баланс электроэнергии на 2022 год, в котором предусмотрено увеличение производства электроэнергии на 2,5%, до 161 млрд кВт-ч.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.01.2022
валюта курс
EUR 2.9260
USD 2.5829
RUB 3.4406
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9260 -0.0124
USD 2.5829 -0.0181
RUB 3.4406 +0.0534
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9200 2.9280
USD 2.5760 2.5840
RUB 3.4340 3.4440
подробнее

Конвертация в банках
на 11.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1350
USD/RUB 74.9000 75.2500
RUB/EUR 84.8000 85.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте