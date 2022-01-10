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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ВЫРОСЛО НА 5,2%
11:43 11.01.2022
В 2021 году производство электроэнергии в Украине составило 156,576 млрд кВт-ч, что на 5,8% больше, чем за 2020-й. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство энергетики.
Атомные электростанции за 2021 год увеличили производство электроэнергии на 13,1%, до 86,205 млрд кВт-ч, гидроэлектростанции – на 37,7%, до 10,446 млрд кВт-ч.
Производство электроэнергии на теплоэлектростанциях уменьшилось на 5,9%, до 37,225 млрд кВт-ч, на теплоэлектроцентралях и когенерационных установках – на 32,7%, до 8,609 млрд кВт-ч.
Производство электроэнергии альтернативными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за 2021 год составило 12,519 млрд кВт-ч, что на 15,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отмечается, что основную долю в общем производстве электроэнергии в прошлом году занимают АЭС – 55,1%. Доля ТЭС и ТЭЦ составила 29,3%, ГЭС и ГАЭС – 6,7%. Доля выработки электроэнергии из возобновляемых источников составляет 8%.
По данным Минэнерго, в 2021 году потребление электроэнергии увеличилось на 5,7%, до 154,826 млрд кВт-ч. В частности, потребление населением увеличилось на 5,8%, до 38,659 млрд кВт-ч, промышленности – на 6%, до 52,274 млрд кВт-ч.
Как сообщалось, Министерство энергетики утвердило прогнозный баланс электроэнергии на 2022 год, в котором предусмотрено увеличение производства электроэнергии на 2,5%, до 161 млрд кВт-ч.
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