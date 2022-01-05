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УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ОБЪЯВИЛА ТЕНДЕР НА ЗАКУПКУ 30 ПЛАЦКАРТНЫХ ВАГОНОВ


17:18 05.01.2022

АО "Укрзалізниця" объявило тендер на закупку 30 плацкартных вагонов, на очереди - старт закупки еще 70 вагонов для дневного сообщения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"АО "Укрзалізниця" приобретет 30 плацкартных вагонов для наиболее популярного сегмента пассажирских перевозок. Соответствующий тендер объявлен в системе Prozorro 31 декабря 2021 года", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Уточняется, что закупка новых вагонов производится на бюджетные средства, предусмотренные на 2022 год в рамках выполнения программы обновления пассажирского подвижного состава и инфраструктуры.

Со своей стороны, член правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский отметил, что благодаря своевременному принятию финплана на 2022 год в УЗ еще в конце прошлого года объявили тендер на закупку новой партии пассажирских вагонов.

“Речь идет о плацкартных вагонах, которые компания не закупала годами и которые довольно популярны у наших пассажиров. Благодаря закупке этой партии мы сможем полноценно формировать поезда из разных типов новых вагонов и предлагать пассажирам комфортные поездки по разным ценовым категориям”, – сообщил член правления УЗ.

Отмечается, что новые плацкартные вагоны будут иметь современные элементы экстерьера и интерьера. В частности, будут установлены современное LED-освещение, вакуумные санузлы, розетки с USB-портами, а также современная система кондиционирования воздуха.

По данным компании, конструктивная скорость таких вагонов составит 160 км/ч, а срок службы – не менее 30 лет.

Уточняется, что заявки на участие в тендере АО "Укрзалізниця" будет принимать до 2 февраля 2022 года, а сам аукцион состоится 10 марта 2022 года. Все вагоны компании должны быть поставлены не позднее 31 декабря 2023 года.

Кроме того, в Укрзализныце планируют заказать за счет госбюджета еще 70 вагонов сидячего типа.

"В настоящее время компания финализует технические требования к ним и в ближайшее время будет объявлен соответствующий тендер", - рассказали в Укрзализныце.

Также УЗ и дальше будет пополнять парк пассажирских вагонов по договору, заключенному еще в прошлом году, и получит 80 спальных вагонов.

Так, по соглашению с ПАО "КВСЗ" до июля 2022 года АО "Укрзалізниця" должно получить 36 купейных вагонов, 7 вагонов СВ, 20 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов с купе начальника поезда и возможностью перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле.
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