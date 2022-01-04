В Краснодар (Российская Федерация) прибыли 12 низкопольных автобусов большой вместимости производства ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ».

Как сообщается на сайте администрации и городской Думы Краснодара, техника была закуплена по муниципальному контракту для обновления подвижного состава МУП «КТТУ».

По словам главного инженера МУП «КТТУ» Геннадия Фролова, новые автобусы рассчитаны на 101 место. Они трехдверные, низкопольные, оборудованы мощными кондиционерами, USB-розетками и светодиодным экраном, а также местами для размещения маломобильных пассажиров.

Сейчас МУП «КТТУ» использует на городских маршрутах 144 автобуса большой вместимости, из них 108 машин — производителя МАЗ.