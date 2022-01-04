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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНЕ ОТМЕНИЛИ МАРКИРОВКУ ВИДЕО И АУДИОПРОИЗВЕДЕНИЙ
17:38 04.01.2022
Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене маркировки контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отмене маркировки контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных» № 1965-ІХ, который Верховная Рада Украины приняла 15 декабря 2021 года", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Отмечается, что использование контрольных марок как механизма противодействия незаконному распространению экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных себя исчерпало и рассматривается как препятствие деятельности добросовестных производителей и распространителей этого вида продукции.
Подписанный документ признает утратившим силу закон «О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных», предусматривавший маркировку такой продукции контрольными марками.
По данным ОП, теперь правообладатели смогут выбирать новейшие, более современные, индивидуальные (эксклюзивные) способы защиты копий, которые распространяются на материальных носителях.
В связи с этим закон также декриминализирует незаконное изготовление, подделку, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных контрольных марок для маркировки упаковок экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных или голографических защитных элементов путем исключения статьи 216 из Уголовного кодекса. Кроме того, исключена статья 164-9 из Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривала ответственность за распространение соответствующих товаров, упаковки которых не маркированы контрольными марками.
Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
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